Очевидец рассказал о падении самолета на жилой дом в Ейске

Один из очевидцев в понедельник, 17 октября, рассказал «Известиям» о падении самолета на жилой дом в Ейске.

«Услышал взрыв, хлопок. Земля содрогнулась. Я увидел черный столб дыма. Я побежал к этому черном столбу дыма. Там стоит девятиэтажны дом. И два поезда горят с первого по девятый этаж. Тут же начала полиция съезжаться, мчсники, пожарные», — рассказал он.

По словам мужчины, он слышал взрывы. Он отметил, что взрывы продолжались в течение 10-15 минут.

О крушении самолета стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что он упал во дворе на Коммунистической улице. После огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Как заявили в российском Министерстве обороны, Су-34 упал при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Отмечалось, что летчики катапультировались. Согласно их докладу, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте крушения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Хотя самолет выполнял полет без боекомплекта, на его борту, по данным «Известий», находились снаряды для пушки. Именно их детонация, предположительно, слышна на видео, которые публикуют очевидцы.

О погибших и пострадавших не сообщается.