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В ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли три человека и 13 пострадали

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли три человека, еще 13 пострадали. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«К вечеру 17 октября в ДНР украинские боевики убили трех мирных жителей, еще 13 человек получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В штабе порекомендовали не выходить из дома без необходимости.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ДНР с начала эскалации конфликта погибли 480 мирных жителей, в том числе 23 ребенка. Еще 78 человек подорвались на противопехотных минах «Лепесток».

Использование мин «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения этих мин украинскими военными в Донбассе были направлены Россией в ООН.

Также 17 октября результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке погиб мирный житель, семь человек получили ранения.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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