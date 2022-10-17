Продавшая своего ребенка женщина из Красноярска получила условный срок

Суд в Красноярске вынес приговор женщине, продавшей своего ребенка. Она получила 3 года и 2 месяца заключения условно.

В городской прокуратуре с решением суда не согласны, они считают приговор слишком мягким и собираются обжаловать.

ИА KrasnoyarskMedia пишет, что инцидент произошел в 2019 году, когда жительница Красноярска согласилась выносить и родить ребенка за деньги. Она заключила договор с компанией «Дидилия» и отправилась в Камбоджу для искусственного оплодотворения.

В 2020 году, будучи в Красноярске, женщина родила мальчика, оформила свидетельство о рождении со своим именем в качестве матери и написала доверенность на директора компании. Затем она получила 850 тыс. рублей и оставила ребенка в роддоме. Позже мальчика забрал директор «Дидилии».

В настоящий момент суд рассматривает уголовное дело в отношении директора компании по поводу других случаев торговли детьми.