Баскетбольную площадку построили в парке Пушкина в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на территории парка Пушкина построили баскетбольную площадку. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Площадку для игры в баскетбол смонтировали около зоны для занятия воркаутом и скейт-площадкой. Теперь, как отметил Шалабаев, в парке создан «полноценный спортивный комплекс».

Также мэр рассказал о просьбе жителей построить детскую площадку на улице Горького и объяснил, что реализовать проект невозможно, пишет ИА «НьюсНН». Причиной являются инженерные коммуникации, которые проходят через двор. Также строительству мешает плотная застройка.

Новый детский городок планируется возвести в соседнем дворе на улице Белинского у дома № 118/29. Территорию должны включить в проект «Вам решать!» в 2023 году.