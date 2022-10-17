Источник назвал вероятного преемника Столтенберга на посту генсека НАТО

Уходящий с поста премьер-министр Италии Марио Драги рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост генсека НАТО. Об этом 17 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в альянсе.

По его словам, Италия, ФРГ и Франция настаивают, что пост должен занять человек, понимающий архитектуру безопасности в Европе.

«Марио Драги, я думаю, сейчас имеет больше всего возможностей получить эту должность, поскольку французская, итальянская, немецкая стороны согласны, а американцы, похоже, не возражают», — сказал собеседник агентства.

Вышеназванным критериям соответствуют Драги и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Их поддерживают США, Канада и Великобритания. Однако эти страны выступают за кандидата с «более динамичной позицией», чем у Драги.

Канада призывает уделять внимание Арктике и призывает выбрать человека со знанием ситуации в регионе. В НАТО могут определиться с кандидатурой генсека к рождественским праздникам.

Срок полномочий Столтенберга истек этой осенью, но весной его мандат продлили еще на год, до 30 сентября 2023 года, из-за украинского конфликта.

В феврале Столтенберг заявил о намерении покинуть свой пост в связи с окончанием срока полномочий. В октябре он собирался уехать из Бельгии, где находится штаб-квартира организации, и вернуться на родину в Норвегию.

Тогда вероятным кандидатом на пост генсека альянса называлась экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, возглавлявшая кабмин с 2016 по 2019 год.