В понедельник, 17 октября, в Донецкой Народной Республике (ДНР) прошел обмен пленными с украинской стороной. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110», — отметил он.

По словам Пушилина, военнопленные из ДНР содержатся на Украине в «жутчайших условиях», отмечает «Газета.Ru».

В этот же день освобожденные из украинского плена военнослужащие народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись домой. Военнослужащих доставили в одно из медицинских учреждений республики для оценки их физического и морально-психологического состояния.

14 октября в результате обмена пленными десять военнослужащих вернулись в ЛНР. Отмечалось, что с ними начали усиленно работать врачи и психологи.

13 октября Минобороны РФ сообщило о том, что с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. К настоящему времени ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области по итогам референдума воссоединились с РФ.

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