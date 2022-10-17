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Еще 10 тыс. сеянцев ели высадили на территории Удмуртии

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В Завьяловском районе Удмуртии местные жители высадили около 10 тыс. сеянцев ели. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Экомероприятие состоялось около деревни Большой Кияик в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Деревья породы ель высадили на участке площадью более 12 га, пишет ИА «Сусанин».

«На подобных акциях мы стараемся обязательно рассказывать об огромном значении лесов для экосистемы региона. Порядка 35% антропогенных выбросов парниковых газов на территории Удмуртской Республики компенсируется поглощениями углекислого газа в лесном секторе», - рассказал министр природных ресурсов Денис Удалов.

Всего осенью 2022 года в регионе планируется высадить 200 тыс. сеянцев ели. Работы пройдут на площади более 50 га.

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