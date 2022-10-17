С 12 по 14 октября в Москве прошел XIII Международный благотворительный фестиваль «Белая трость», приуроченный к Международному дню белой трости, который традиционно отмечается 15 октября. В этом году финалистами стали 60 талантливых ребят с нарушением зрения из 10 стран, в числе которых Россия, Азербайджан, Казахстан, Армения, Беларусь, Грузия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Молдавия. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

«Фестиваль «Белая трость» — это всегда добрый и светлый праздник, который дарит начинающим артистам прекрасную возможность обрести веру в себя и свои силы, выступить на сцене с признанными звездами музыкального искусства», — подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин в приветственном адресе к участникам фестиваля.

12 октября для финалистов фестиваля прошла встреча-знакомство в Центре социальной интеграции Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Специалисты центра провели для ребят экскурсию, а воспитанники подготовили для всех гостей творческий подарок. Совместно с Дианой Гурцкой они исполнили песню «Крылья добра». В конце встречи каждый финалист обрел нового друга — ребятам подарили мягких осьминогов, которые являются символом центра.

Кульминационное событие фестиваля состоялось 13 октября: в концертном зале «Крокус Сити Холл» прошел масштабный гала-концерт с участием звезд. В этом году ребят поддержали такие исполнители как Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Юлия Паршута, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Бурито, Люся Чеботина, Глюкоза, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Родион Газманов, Ваня Дмитриенко, Зара, Таисия Повалий, Варвара, Денис Майданов и Евгений Кунгуров.

«Ребята невероятно талантливы, они настоящие звезды нашего фестиваля. Каждый из них является вдохновляющим примером для подражания. Сегодня у многих ребят исполнилась заветная мечта, они вышли на большую сцену, спели с известным исполнителем, им аплодировали 3 тыс. человек. Я очень рада, что ежегодно нам удается создать эту сказку для наших финалистов», — поделилась Диана Гурцкая, народная артистка России, идейный вдохновитель фестиваля.

14 октября фестиваль продолжился экскурсионной программой для финалистов. Ребята прогулялись по ВДНХ, познакомились с миром океанической флоры и фауны в «Москвариуме» и узнали много интересного о далеких звездах в павильоне «Космос».

По словам участников, фестиваль однозначно останется одним из самых ярких и запоминающихся событий года. Своими эмоциями участники поделились в «Книге впечатлений», где трепетно хранятся воспоминания о фестивалях разных лет.

Организатором Фестиваля выступает благотворительный фонд Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, грантов мэра Москвы и благотворительной программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».