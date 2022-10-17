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МИД РФ упрекнул Борреля за нежелание расследовать аварии на «Северных потоках»

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о стремлении Евросоюза (ЕС) заняться расследованием по поводу причастности Ирана к поставкам оружия РФ. Захарова упрекнула Борреля в игнорировании терактов на «Северных потоках».

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«А с подрывами «Северного потока» Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран», — написала она в своем Telegram-канале в понедельник, 17 октября.

Ранее в этот день Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана.

14 октября стало известно об отказе ФРГ, Швеции и Дании от совместного расследования аварий на газопроводах «Северный поток». Созданная ранее объединенная следственная группа распалась. Сначала из нее вышла Швеция, после чего Дания. Теперь каждая страна будет самостоятельно расследовать инциденты на газопроводах.

О том, что немецкая полиция завершила следственные действия на месте ЧП на «Северных потоках» сообщалось 14 октября. Расследование ЧП на газопроводах проводится без участия России. Москва выражала сомнения в том, что такое расследование может быть объективным.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По поводу аварий на СП и СП-2 Боррель высказался 28 сентября, назвав инциденты на нитках «Северных потоков» неслучайными: информация указывает на преднамеренные действия, и они затрагивают всех.

Президент РФ Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию, и выразил надежду на то, что ситуация изменится.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток».

Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.

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