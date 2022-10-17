Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец из-за ремонта

Король Карл III не сможет жить в Букингемском дворце из-за ремонта. По оценкам специалистов, историческое здание находится в ветхом состоянии и непригодно для проживания, передает телеканал «Известия». Капремонт в лондонской резиденции отстает от графика на пять лет. В наполовину отремонтированном здании продолжают менять электропроводку, системы водоснабжения и отопления. По подсчетам специалистов, стоимость реконструкции составляет $413 млн. Король Карл III планирует использовать резиденцию для работы и встреч.

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