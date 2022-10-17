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Эксперты оценили решение «Роснефти» о выводе акций с Лондонской биржи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Решение о делистинге глобальных депозитарных расписок «Роснефти» с Лондонской биржи (LSE) приведет к росту торгов акциями компании и повышению их ликвидности, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«В ходе делистинга ГДР «Роснефти» будут конвертированы в акции, торгующиеся на Московской бирже. Это, очевидно, приведет к росту торгов акциями нефтяной компании и повышению их ликвидности, содействуя дальнейшему развитию рынка ценных бумаг РФ», — пояснил он.

По его мнению, к данному шагу компанию давно «подталкивали бенефициары иностранного рынка бумаг». Эксперт напомнил, что введенные в 2014 году против «Роснефти» санкции устанавливали запрет на привлечение акционерного капитала, что ощутимо ограничило выпуск ГДР. «Фактически у инвесторов сохранилась только возможность конвертировать ГДР в локальные акции «Роснефти» на российском рынке», — пояснил Суверов. В результате за последние несколько лет количество ГДР в обращении снизилось в три раза — с примерно 1,2 млрд штук (около 11% уставного капитала) в период пиковых значений 2007–2011 годов до 400 млн (менее 4% уставного капитала) к началу 2022 года, рассказал собеседник «Известий».

«Таким образом, со снижением количества ГДР в обращении произошел переток средств инвесторов с Лондонской фондовой биржи на российский рынок, а объемы торгов расписками «Роснефти» на LSE резко сократились. По итогам 2021 года в среднем по году они составили менее $19 млн, что уступает аналогичному показателю в период пиковых значений 2011 года в 10 раз», — констатировал эксперт. Он добавил, что доля LSE в общем объеме торгов бумагами «Роснефти» к 2021 году сократилась до 16% (с порядка 56% в первые пять лет после IPO).

Как отметил эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов, по объему торгов и рыночной капитализации торгуемых компаний LSE уступает не только американским, но и китайским и японским площадкам. «Более того, аналогичные Лондонской бирже показатели имеют панъевропейская Euronext, гонконгская, франкфуртская биржи, аравийская Tadawul, а также ряд индийских площадок», — рассказал он.

Андрианов полагает, что это свидетельствует об утрате Лондоном лидирующего статуса мирового финансового центра. «Выхода из этого нисходящего тренда в обозримом будущем не видно — экономика Великобритании на спаде, по мнению многих экономистов и аналитиков, уже вошла в рецессию», — продолжил он.

В связи с этим эксперт расценил решение «Роснефти» о делистинге с лондонской площадки «скорее позитивным моментом». Он предположил, что компания может обратить внимание на азиатские площадки, которые сейчас являются одними из самых привлекательных с точки зрения оборота и привлекаемых средств, например на Шанхайскую фондовую биржу. Она, по данным Андрианова, входит в тройку глобальных лидеров по рыночной капитализации котируемых компаний ($7,5 трлн по итогам 2020 года), объему привлекаемых средств (более $132 млрд) и обороту ($12,2 трлн).

17 октября «Роснефть» направила Лондонской фондовой бирже и в Управление по финансовому регулированию и надзору заявление с просьбой отменить листинг глобальных депозитарных расписок. Компания ожидает, что делистинг вступит в силу 14 ноября.

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