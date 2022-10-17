Обследование дорог проведут в 16 районах Волгоградской области

На территории 16 районов Волгоградской области проведут обследование дорог. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документацию аукциона по поиску подрядчика.

Работы пройдут на дорогах регионального и межмуниципального значения. Их общая максимальная стоимость оценивается в 24,8 млн рублей.

Специалисты должны оценить ровность и дефекты проезжей части, составить технические заключения и отчеты, а также внести полученную информацию в Общедоступную информационную систему контроля за формированием и использованием дорожных фондов всех уровней (СКДФ).

Определить подрядчика планируется 24 октября. Заказчиком работ выступает ГБУ «Волгоградавтодор».