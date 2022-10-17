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Маск подчеркнул важность Крыма для России

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Фото: TASS/EPA/Patrick Pleul
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Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что Крым имеет ключевое значение для безопасности России, и его потеря для Москвы была равна потере Гавайев и Перл-Харбора для США. Об этом он написал в понедельник, 17 октября, в своем Twitter.

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«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С ее точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», — отметил он.

15 октября Маск заявил, что риск мировой ядерной катастрофы достиг высочайшего уровня за последние 60 лет. Бизнесмен также призвал мир к прекращению ядерной полемики и политики угроз.

Ранее, 3 октября, Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

В свою очередь официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает план урегулирования конфликта на Украине, который предложил бизнесмен Илон Маск, как часть общественной дискуссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Маска, сказав, что в отличие от многих профессиональных дипломатов он пытается искать пути для достижения мира. При этом представитель Кремля подчеркнул, что достижение мира без выполнения условий российской стороны не будет возможным.

Референдумы по вопросу воссоединения с РФ прошли на освобожденных территориях в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования их жители проголосовали за вхождение в состав России. 5 октября был подписан закон о принятии новых территорий — Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей — в состав России президентом страны Владимиром Путиным.

Крым вошел в состав в РФ по итогам референдума в 2014 году.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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