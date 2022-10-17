Удары по инфраструктуре Украины 17 октября — цели, последствия

Россия продолжает наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. 17 октября на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Власти нескольких областей уведомили о взрывах на критически важных объектах. «Известия» восстановили ход событий.

Взрывы в Киеве 17 октября

Атакам в понедельник подверглись объекты инфраструктуры столицы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о пяти ударах дронами по энергетической инфраструктуре, в результате которых без света остались сотни населенных пунктов. В связи с этим он призвал соотечественников экономить электроэнергию.

Кроме того, жителей украинской столицы попросили срочно эвакуироваться в укрытия. Некоторые улицы города перекрыты. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из взрывов зафиксирован в центре города, в Шевченковском районе. Украинские СМИ публикуют кадры пожара в здании «Укрэнерго».

Взрывы в Харькове 17 октября

Мэр Харькова Игорь Терехов 17 октября сообщил, что в результате ударов по инфраструктуре некоторые районы города были обесточены. Из-за этого приостановил свою работу метрополитен. Кроме того, жители Харькова остались без водоснабжения.

Удары по инфраструктуре Украины 17 октября

О взрывах сообщают и в Черниговской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Винницкой областях, а также в Одессе.

Вооруженные силы РФ атакуют украинскую энергетическую и военную инфраструктуру с 10 октября в ответ на теракт, совершенный спецслужбами Украины на Крымском мосту, и другие диверсии. Удары поражают критически важные для снабжения объекты, ТЭЦ, логистические узлы, нефтебазы, склады с оружием, пункты командования, связи и управления.

Так, 17 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков доложил об успешном поражении всех намеченных целей. Он подчеркнул, что удары ведутся высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

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