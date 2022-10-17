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Перекапывать трассы турмаршрутов в разгар сезона запретили в Приморье

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В Приморском крае изменили подход к ремонту дорог. В регионе больше не будут перекапывать трассы туристических направлений в разгар сезона. Об этом на бюджетных слушаниях в сфере дорожного хозяйства заявил глава региона Олег Кожемяко.

По его словам, которые приводит ИА PrimaMedia, в следующем году с 15 июня по 15 сентября на трассах турмаршрутов уже не будет никаких работ, а к выбору подрядчиков и контролю за ними профильные ведомства начнут подходить строже.

Губернатор привел в пример ремонт трассы Раздольное – Хасан, который компания начала в самый разгар турсезона без должного планирования и подготовки. Был разрыт большой участок дороги, а минтранс не проконтролировал производство работ. Это вызвало жалобы со стороны местных жителей.

В 2023 году масштабные дорожные работы будут проходить в Лазовском округе, наиболее пострадавшем от наводнений. В настоящее время там уже идет восстановление транспортной инфраструктуры, заключены три контракта с подрядчиками. До зимы ремонтники продолжат отсыпать дороги и делать объезды мостов, позже они приступят к капитальным ремонтам.

В конце июля сообщалось о начале ремонта сразу восьми мостов, расположенных в Хасанском, Пограничном и Кавалеровском районах Приморского края.

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