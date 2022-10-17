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Минск напомнил о праве на превентивные меры для пресечения нападения

Минобороны Белоруссии: Минск оставил за собой право на превентивные меры по стратегическому сдерживанию для недопущения нападения
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения на страну. Об этом 17 октября заявил на брифинге для иностранных военных дипломатов начальник департамента военного сотрудничества минобороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.

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«Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы и оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Как в этот же день заявил министр обороны республики Виктор Хренин, Белоруссия обеспечит безопасность по периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности.

Ранее в понедельник региональная группировка войск в Белоруссии начала выполнение поставленных задач. Как отмечал Хренин, мероприятия, проводимые в настоящий момент, стали реакцией на действия западных стран вблизи границы республики.

В частности, о скоплении иностранной техники и военных у границ Белоруссии прежде в этом месяце сообщал глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Для задействования в мероприятиях из России прибыли около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов. 16 октября из России в Белоруссию начали прибывать самолеты региональной группировки войск Союзного государства.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию 15 октября. Общая же численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс. человек.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

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