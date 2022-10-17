Украинские СМИ окрестили «защитником Киева» стрелявшего по двору наркомана

Информация, распространяемая украинскими СМИ о мужчине, якобы стреляющим из окна жилого дома по российским беспилотникам, которого уже успели окрестить «защитником Киева», оказалась фейком. На самом деле это наркоман, который стрелял по своему двору еще в 2021 году, сообщает РЕН ТВ.

17 октября украинские СМИ растиражировали в Сети фотографию мужчины с винтовкой, назвав его «защитником Киева», который якобы стреляет из своего окна из винтовки по российским беспилотникам.

Однако информация оказалась фейком. В действительности данное фото — это фрагмент из видео, сделанного еще в 2021 году. Тогда в одном из районов Киева 51-летний наркоман в неадекватном состоянии высунулся из окна многоэтажки и начал стрелять из винтовки по двору. Соседи вызвали полицейских. Дома у мужчины, помимо винтовки, нашли наркотики.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что компании Wikimedia Foundation могут предъявить крупный штраф за неудаление из электронной энциклопедии «Википедия» фейков о спецоперации России по защите Донбасса.

С начала специальной военной операции по защите Донбасса Украина принялась за распространение множества фейков, выдавая преступления, совершаемые украинскими военнослужащими и националистами, за действия российских солдат.

13 апреля сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала доклад о событиях на территории Украины, ЛНР и ДНР в период с 24 февраля. Однако в тексте документа использовались ссылки на многочисленные фейковые новости и провокации киевского режима.