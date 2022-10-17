В США заявили о готовности начать переговоры с Россией по договору СНВ-3

В США заявили о готовности к началу переговоров с РФ по договору, который придет на смену СНВ-3

17 октября 2022, 18:02 0

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ