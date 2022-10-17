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В США заявили о готовности начать переговоры с Россией по договору СНВ-3

В США заявили о готовности к началу переговоров с РФ по договору, который придет на смену СНВ-3
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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США готовы начать переговоры с Россией о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Об этом в понедельник, 17 октября, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

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По словам Стюарт, США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов.

«США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020-го», — сказала она на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли, подчеркнула Стюарт.

Ранее, 13 октября, в МИД РФ рассказали «Известиям», что России и США удалось «значительно продвинуться» в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3. Как уточнили в ведомстве, готовится очная встреча представителей двух стран, Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора.

До этого, в конце сентября, в американском посольстве в Москве заявили, что США готовы обсуждать с РФ новый договор на замену СНВ-3, но ждут возобновления инспекций. В диппредставительстве добавили, что проверки по СНВ-3 были приостановлены из-за пандемии коронавируса, «которая пошла на убыль, и теперь обе стороны могут безопасно возобновить их».

В последний раз представители РФ и США встречались очно для обсуждения стратегической безопасности в январе 2022-го.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

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