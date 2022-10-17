На Украине сообщили о переговорах с Францией по вопросу поставки ЗРК CROTALE

Украина ведет переговоры с Францией о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности CROTALE. Об этом сообщило украинское министерство обороны в понедельник, 17 октября, в своем Telegram-канале.

«Продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК CROTALE», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев надеется также на поставку Францией зенитных комплексов SAMP-T.

«Надеемся также на постановление решений по комплексам SAMP-T», — сообщили в ведомстве.

До этого, 14 октября сообщалось, что Франция поставит Украине ЗРК Crotale и радиолокационные системы (РЛС) GM200. Отмечалось, что Франция также рассматривает возможность отправки Украине ракетных установок LRU. Это вооружение способно наносить удары на дальности до 70 км. Добавлялось, что Париж уже поставил Украине 18 гаубиц CAESAR и намерен поставить еще шесть.

10 октября читатели газеты Le Figaro возмутились из-за планов французского лидера направить в Киев очередную партию самоходных артиллерийских установок CAESAR. Интернет-пользователи раскритиковали власти страны за пренебрежение интересами собственных граждан.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщали, что украинские военные используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, речь шла об установке CAESAR.

Помимо поставок самоходных гаубиц CAESAR, Франция заявляла о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого. Представитель России при ООН Василий Небензя еще в июне заявлял, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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