Владельца гуляющих по Якутску лошадей оштрафовали на 145 тыс. рублей

В Якутске установили владельца лошадей, которые гуляли по центру города на прошлой неделе. Он заплатил штраф в размере 145 тыс. рублей. В эту же сумму вошла стоимость услуг пот перегону и содержанию животных на штрафстоянке.

ИА YakutiaMedia уточняет, что пункт передержки сельскохозяйственных животных открыли в Якутске весной этого года. Его создали при СХПК «Хатасская школа Агробизнеса», в районе села Хатассы.

За услуги по содержанию животных в пункте передержки специализированная организация по содержанию животных установила плату. Так, за одну лошадь владелец должен оплатить 242 рублей в час в период с 15 мая по 10 октября и 290 рублей в час в период с 1 октября по 14 мая.