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WP заявил о возросшей популярности идей Путина среди лидеров и населения стран Запада

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Популярность идей президента России Владимира Путина растет среди лидеров стран Запада. Об этом 16 октября написала американская газета The Washington Post.

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«В конце прошлого месяца он (Путин. — Ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательно — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы», — говорится в материале.

В частности, речь идет о высказывании главы государства против экспансивных определений пола. Издание напомнило, что Путин назвал эту идею «извращением», частью «полного отрицания человека и ниспровержения веры и традиционных ценностей западными элитами».

В беседе с изданием профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев заявил, что сейчас наблюдается тенденция, которая отражается в разочаровании всего мира демократическим процессом, не приводящим к появлению эффективных, харизматичных лидеров.

По его словам, это касается не только политиков. В качестве примера он привел американского предпринимателя Илона Маска. Он отнес его к тем, «кто решает проблемы и выполняет свою работу».

Ранее, 12 октября, Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией. По словам президента, Россия готова покупать европейские товары, но Евросоюз их не продает, в результате растет дефицит. Путин обратил внимание на то, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с РФ.

Тогда же президент США Джо Байден назвал Путина рациональным лидером.

7 октября Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные, согласно которым уровень доверия россиян Путину составляет 81%.

30 сентября на Красной площади состоялся общенациональный концерт, посвященный вхождению в состав РФ территорий Луганской, Донецкой народных республик и Запорожской и Херсонской областей. Ближе к концу перед собравшимися выступил президент РФ Владимир Путин. Он назвал событие историческим и заверил в том, что Москва сделает все для защиты населения регионов.

Ранее в тот день Путин подписал договоры о включении регионов в состав РФ. Президент также заявил, что Россия не будет жить по правилам Запада.

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