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Мэр Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

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Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены, написал 17 октября в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Конец мобилизации: разосланные москвичам повестки утратили действие
Временные пункты призыва горожан закрылись в понедельник, 17 октября

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», — отметил мэр.

Пункты сбора мобилизованных закрылись в 14:00 (мск).

Собянин добавил, что повестки, разосланные в ходе мобилизации по месту жительства и предприятиям, с 17 октября прекращают свое действие, пишет «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября. В планах Минобороны было призвать до 300 тыс. человек.

12 октября Путин на пресс-конференции в Астане сообщил, что мобилизованы были 222 тыс. человек, а в ближайшие две недели все мобилизационные мероприятия будут завершены.

Президент также объяснил, что необходимость частичной мобилизации связана с протяженной линией соприкосновения в 1,1 тыс. км. По его словам, держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников практически невозможно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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