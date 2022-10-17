В Калининграде один человек погиб и двое пострадали при возгорании на ТЭЦ-2

Возгорание произошло на территории ТЭЦ-2 в Калининграде. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе КТЭЦ-2 в понедельник, 17 октября.

«В результате возгорания погиб один человек и двое пострадали. Блочный пункт подготовки газа находился в резерве. Произошедшее не повлияло на энергоснабжение потребителей», — заявила руководитель пресс-службы Наталья Орехова изданию «Новый Калининград».

По ее словам, на место инцидента прибыли 12 пожарных расчетов. Возгорание локализовано.

В момент ЧП в блочном пункте проводились ремонтные работы. На месте происшествия работали 12 пожарных расчетов, передает «Федеральное агентство новостей».

Инцидент не оказал влияния на работу ТЭЦ, указывает RT.

Ранее, 30 апреля, пожар произошел на Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское. Загорелся турбогенератор в технологическом здании, из-за чего специалистам пришлось остановить технологический процесс в турбогенераторе. Уточнялось, что недостающую мощность взяла на себя cахалинская ТЭЦ-1.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 сотрудников. К тушению пожара привлекли 14 сотрудников ведомства и пять единиц техники. Также в ликвидации возгорания был задействован вертолет.