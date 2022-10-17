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Больше всего пораженного шелкопрядом леса находится в Якутии

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На Якутию среди регионов Дальневосточного федерального округа приходится самая большая площадь лесов, пораженная сибирским шелкопрядом. За первое полугодие 2022 года она составила 457 тыс. га, сообщает пресс-служба филиала «Дальлеспроект» ФГБУ «Рослесинфорг».

ИА SakhaNews приводит слова директора «Дальлеспроекта» Игоря Гречина, который рассказал, что основным типом вредителей в регионах ДФО являются хвоегрызущие, которые поразили порядка 455 тыс. га леса. Основные вспышки зафиксированы в Якутии и в Бурятии. В основном свирепствует сибирский шелкопряд. На территории Дальнего Востока также возникают небольшие вспышки звездчатого пилильщика-ткача и зимней пяденицы.

А в целом по стране за последние два года площади лесов, погибших от насекомых, снизились. За 2021 год потери составили около 18 тыс. га, это почти на 9,5% меньше, чем в 2018 году. Снижения удалось добиться благодаря защитным мероприятиям, которые регулярно проводятся на территории лесов. Так, площадь авиационных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов с 2019 по 2021 год увеличилась более чем в 8 раз.

В 2021 году истребительные мероприятия требовались на площади 204,4 тыс. га Якутии.

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