Подрядчика на строительство «Западной хорды» определили в Ростове

В Ростове-на-Дону определили подрядчика, который займется первым этапом строительства автомобильной дороги «Западная хорда». Об этом сообщает региональное правительство.

«Западная хорда» протянется от федеральной трассы А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе Ростова. Конкурс на строительство дороги выиграло ООО «Т-ТРАНС».

Фото: donland.ru Проект автомобильной дороги «Западная хорда»

25 октября региональное министерство транспорта планирует подписать с фирмой контракт. По данным RostovGazeta, его стоимость составит более 1,3 млрд рублей.

До конца 2022 года дорожники должны начать подготовительные работы на объекте.

В сентябре региональный минтранс сообщил о планах завершить строительство Северного обхода Ростова до конца 2022 года. Одновременно с этим планируется закончить строительство развязки на 9-м км трассы А-280. Оба объекта связаны между собой и являются частью Ростовского транспортного кольца.