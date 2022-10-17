Эксперт прокомментировал заявление Израиля о помощи Украине

Израиль публично признался в помощи Украине под давлением США. Об этом 17 октября «Известиям» сообщил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Накануне израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после того, как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России.

Матузов отметил, что уже давно замечено сотрудничество Израиля с вооруженными силами Украины, особенно в области электронных средств ведения боя.

«В этом заявлении израильского министра ничего нового нет. Израиль поставлял оружие Украине скрытно. Сейчас под давлением США, которые требуют прямого осуждения действий России, Израиль был вынужден озвучить это публично», — сказал эксперт.

Также в воскресенье газета The Washington Post написала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. Газета указала, что недавно иранские технические советники якобы побывали в южных регионах России и дали инструкции по эксплуатации своих беспилотников.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия Киеву со стороны Израиля. По словам политика, он понимает сложную ситуацию в самом Израиле, но всё равно призвал страну поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

Ранее в том же месяце стало известно, что Израиль отказал Украине в поставках систем противовоздушной обороны.

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».