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В ДНР сообщили об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

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Россия и Украина произвели процедуру обмена пленными в формате 110 на 110, рассказал 17 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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«Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — рассказал он.

Ранее 17 октября появилась информация о том, что 11 солдат народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) были возвращены домой. Военнослужащих доставили в одно из медицинских учреждений республики для оценки их физического и морально-психологического состояния, оказания всей необходимой помощи. Со слов вернувшихся пленных, они столкнулись с психологическим давлением, пытками и избиениями.

До этого, 14 октября, десять военнослужащих вернулись в ЛНР в результате обмена. Отмечалось, что с ними начали усиленно работать врачи и психологи.

13 октября российское Минобороны рассказало о том, что 20 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена. Известно, что всем им в была предоставлена необходимая психологическая и медицинская помощь.

22 сентября официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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