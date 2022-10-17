АвтоВАЗ доработал конструкцию моделей Lada Granta и Lada Niva

Компания «АвтоВАЗ» доработала конструкцию машин Lada Granta и Niva. Об этом 17 октября сообщил сайт «Лада.Онлайн».

Специалисты отметили, что в распоряжении ресурса оказалось информационное письмо завода, которое было направлено в дилерские центры Lada. В документе указаны изменения, которые произошли при производстве автомобилей Lada в сентябре 2022 года.

«На Lada Niva Travel доработали упорную пластину рабочего цилиндра привода сцепления. На Lada Granta улучшили конструкцию жгута проводов передней левой двери, а на Lada Niva Legend модифицировали отопитель с испарителем и управлением», — говорится в сообщении.

Кроме того, в «Лада.Онлайн» сообщили, что на семействе Lada Granta начали использовать новую конструкцию клапана продувки адсорбера с трубкой в сборе. Адсорбер предназначен для уменьшения загрязнения окружающей среды парами бензина, и они сжигаются в цилиндрах двигателя. Кроме того, стало известно, что некоторые комплектующие Lada Granta унифицированы, например каркас спинки переднего сиденья.

12 октября стало известно, что, несмотря на санкции Евросоюза, в Германию ввезли партию новых внедорожников производства «АвтоВАЗ». По информации сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» фотографии новых Lada Niva на автовозе разместила в октябре текущего года компания AET Handels GmbH из немецкого города Мюнхеберг. Предприятие специализируется на продаже полноприводных автомобилей Lada и поставки запасных частей к ним. Цены на классические внедорожники из Тольятти варьируются от €15 тыс. до €21 тыс. в зависимости от комплектации.