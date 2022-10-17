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Замкомандира казачьего полка заявил об активизации диверсантов у Белогоровки

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Фото: скриншот видео
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Группы украинских диверсантов активизировались в последнюю неделю около поселка Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом замкомандира 6-го казачьего полка с позывным «Седьмой» рассказал в понедельник, 17 октября.

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«Бойцы, естественно, сразу наносят им огневое поражение — они отходят... Прощупывают нашу оборону, выявляют наши огневые точки. Вот почему они особо в бой не ввязываются», — рассказал он в беседе с RT.

Также замкомандира уточнил, что село Золотаревка, находящееся рядом, которое обстреливают украинские военнослужащие, разрушено.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские десантники уничтожили диверсионные группы вооруженных сил Украины (ВСУ), скрывающиеся в лесополосе, передает НСН.

Военное ведомство опубликовало видео, как именно происходила ликвидация украинских диверсантов. Кадры сняты с коптера.

В результате ударов уничтожены по шесть танков и автомобилей, восемь бронированных машин, сообщает телеканал «360». Число ликвидированных диверсантов не уточняется.

На прошлой неделе Министерство обороны России впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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