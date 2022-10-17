Замглавы МО РФ обсудил с замгенсека ООН ход реализации продуктовой сделки

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин 17 октября обсудил с заместителем Генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом ход реализации продуктовой сделки на переговорах в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.

В министерстве также указали, что возможность продления «черноморской инициативы» напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех договоренностей.

Помимо продуктовой сделки на переговорах обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению на мировой рынок российского аммиака.

Ранее, 16 октября, стало известно, что российская сторона начала переговоры в Москве с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Как уточнил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, целью поездки Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспан в Москву является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

14 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что нарушение зерновой сделки явилось бы большой проблемой. Замглавы пресс-службы Госдепартамента добавил, что зерновая сделка выгодна всему миру. Между тем, по его словам, любые разговоры о возможности нарушения данной договоренности означают то, что «люди должны платить за еду больше».

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на автомобильной части Крымского моста, который произошел 8 октября, провезли на зерновозе из Одессы. Путин подчеркнул, что функционирование гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом.

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев ранее, 13 октября, в беседе с «Известиями» предположил, что возможный выход России из зерновой сделки отрицательно скажется на уровне жизни беднейших стран мира.

В начале октября Гринспан также отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.