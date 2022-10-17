Водитель экскаватора погиб при обрушении стены в Райчихинске

В Райчихинске Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели водителя экскаватора. Во время работ по демонтажу здания на кабину машины упала железобетонная плита. В результате 38-летний водитель погиб.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следственные органы должны установить все обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за технику безопасности, пишет ИА PriamurMedia.

Ранее сообщалось, что в Москве человек погиб при обрушении металлических конструкций на стройке. ЧП произошло из-за обрушения труб. Уточняется, что 26-летний мужчина погиб на месте. По предварительным данным, еще один пострадал.