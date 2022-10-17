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В ЕС предложили «одалживать» оружие Украине

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Украина могла бы «одалживать» вооружения у стран Евросоюза (ЕС), считает председатель комитета Европарламента по вопросам внешней политики Дэвид Макаллистер (Христианско-демократический союз Германии). Об этом он заявил 17 октября в интервью газете Die Welt.

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«К дальнейшей поддержке (Украины со стороны ЕС. — Ред.) относится предложение Европарламента о том, чтобы Украина брала во временное пользование современное оружие Запада. ЕС мог бы предоставить средства на оплату расходов по аренде», — приводит его слова издание.

17 октября сообщалось о том, что главы МИД стран Евросоюза (ЕС) окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере €500 млн, а также разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных. Позже стало известно, что Киев получит от США первые зенитные комплексы NASAMS в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Киеву. До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

РФ не раз отмечала, что поставки оружия и другая военная помощь Киеву, увеличивают вовлеченность Запада в конфликт, что несет риск прямого столкновения России и НАТО.

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