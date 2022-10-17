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Более 1 т макулатуры собрали участники экоакции в Благовещенске

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Благовещенск присоединился к всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Жителям города удалось собрать 1,3 тыс. кг бумаги. Макулатуру отправят на переработку.

Амурской службе новостей в администрации Благовещенска рассказали, что к акции еще можно присоединиться, она продлится до 15 ноября. Любой желающий сможет сдать бумагу на пункты приема на улицах Нагорной, Шимановского и Чехова.

Участники могут снять процесс и выложить в соцсетях бумажный креатив с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология.

ИА PriamurMedia, в свою очередь, сообщает, что за две недели, что продолжается в Благовещенске экологическая акция «Город берегу», на «Полигон» вывезли порядка 520 т отходов, собранных в городе. В субботу в рамках акции в районе Спичфабрики проходил «большой субботник».

В нем принимали участие волонтеры, бойцы российских студенческих отрядов, чиновники и мэр города Олег Имамеев. Они собрали 200 мешков мусора. Участники акции очистили территорию от пластиковых бутылок, жестяных банок, стекла и упаковок.

Всего же планируется проводить субботник в более 200 локациях. Эта акция продлится в городе до 30 октября. В этот период «Полигон» будет принимать мусор безвозмездно.

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