Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Минюст ФРГ оштрафовал Telegram на €5,1 млн
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Армия
В ДНР сообщили об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110
Экономика
Danone продаст молочный бизнес в России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Авто
Рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Армия
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му артиллерийскому полку
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
В ЛНР заявили о понимании Украиной неминуемой сдачи Артемовска
Общество
СК проверит данные о вербовке СБУ подростков для совершения терактов
Сюжет:

СМИ сообщили о возможном изменении карты мировых союзов из-за столкновения США и Саудовской Аравии

Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов
0
Фото: TASS/AP/Amr Nabil
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напряжение в отношениях США и Саудовской Аравии приводят к тектоническим геополитическим сдвигам, которые способны изменить карту мировых союзов. Об этом пишет издание Advance.

Попал под сокращение: Байден просчитался в дипломатической игре за дешевую нефть
ОПЕК+ решила сократить добычу, несмотря на реверансы администрации США перед выборами

Автор статьи Антун Роша отмечает, что возмущение Вашингтона, в частности, вызвало «непослушание» саудовского руководства, поддержавшего решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

«Такое непослушание [Саудовская Аравия] не позволяла себе много лет, возможно, с тех пор, как Вашингтон и Эр-Рияд создали союз нефтедоллара, который сделал мир таким, каким мы его знаем», — указывает Роша в материале, опубликованном на сайте издания 12 октября.

По его словам, теперь можно смело говорить о том, что страна встала на сторону российского лидера Владимира Путина, а не американского — Джо Байдена.

Автор также подчеркивает, что в то время, как Саудовская Аравия принимает самостоятельные экономические решения, Европа не в состоянии этого сделать даже перед угрозой еще большей катастрофы из-за сильной зависимости от США.

Накануне журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал, что из-за политики Байдена союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой. Он отметил, что если глава Белого дома решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника, который помогает США поддерживать баланс сил на Ближнем Востоке в противовес Ирану.

Ранее в тот день министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд не вставал на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти. По его словам, данный шаг, единогласно одобренный странами ОПЕК+, был сугубо экономическим.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.

Однако решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, сенатор Крис Мерфи заявил, что после того, как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

В Москве, в свою очередь, отметили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022