СМИ сообщили о возможном изменении карты мировых союзов из-за столкновения США и Саудовской Аравии

Напряжение в отношениях США и Саудовской Аравии приводят к тектоническим геополитическим сдвигам, которые способны изменить карту мировых союзов. Об этом пишет издание Advance.

Автор статьи Антун Роша отмечает, что возмущение Вашингтона, в частности, вызвало «непослушание» саудовского руководства, поддержавшего решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

«Такое непослушание [Саудовская Аравия] не позволяла себе много лет, возможно, с тех пор, как Вашингтон и Эр-Рияд создали союз нефтедоллара, который сделал мир таким, каким мы его знаем», — указывает Роша в материале, опубликованном на сайте издания 12 октября.

По его словам, теперь можно смело говорить о том, что страна встала на сторону российского лидера Владимира Путина, а не американского — Джо Байдена.

Автор также подчеркивает, что в то время, как Саудовская Аравия принимает самостоятельные экономические решения, Европа не в состоянии этого сделать даже перед угрозой еще большей катастрофы из-за сильной зависимости от США.

Накануне журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал, что из-за политики Байдена союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой. Он отметил, что если глава Белого дома решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника, который помогает США поддерживать баланс сил на Ближнем Востоке в противовес Ирану.

Ранее в тот день министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд не вставал на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти. По его словам, данный шаг, единогласно одобренный странами ОПЕК+, был сугубо экономическим.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.

Однако решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, сенатор Крис Мерфи заявил, что после того, как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

В Москве, в свою очередь, отметили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.