США выплатят Филиппинам около $100 млн за расторжение сделки на покупку российских вертолетов Ми-17. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на американского посла в Маниле МэриКей Карлсон.

«Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении предоставить Филиппинам $100 млн в виде иностранного военного финансирования, или FMF, как его называют, для использования в модернизации, согласно потребностям в национальной обороне Филиппин», — приводит слова Карлсон сайт телеканала ABS-CBN.

Посол добавила, что власти США «очень благодарны» правительству Филиппин за принятое решение об отказе от российских Ми-17.

В августе минобороны Филиппин сообщило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 с российской компанией ООО «Совтехноэкспорт». Утверждалось, что поводом для отмены сделки стала смена приоритетов, вызванная изменениями в глобальной политике.

27 июля сообщалось, что Филиппины отказались от покупки российских вертолетов из-за возможных санкций США. Сумма сделки должна была составить 12,7 млрд филиппинских песо, что составляет около $227 млн.

В конце сентября стало известно, Филиппины ведут переговоры с РФ о покупке топлива и удобрений в соответствии со своими национальными интересами. Тогда президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отмечал, что на фоне антироссийских санкций «политическая сторона вопроса немного щекотливая, но тем не менее национальные интересы стоят на первом месте».

Антироссийская санкционная политика в мире усилилась на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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