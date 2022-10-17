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Военный корреспондент «Известий» показал захваченные казармы ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военкор «Известий» Денис Кулага 17 октября показал казарму Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченную российскими войсками в ходе наступления.

«Здесь мы находимся в бывшей казарме ВСУ. Тут много валяется крупнокалиберных патронов», — рассказал он.

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Как видно на кадрах, в здание попали несколько снарядов, что заставило украинских боевиков отступать с позиций. Взрывами были выбиты окна здания.

На стенах в помещении находится инструкции по ведению боевых действий, а также календари сентября и августа, написанные от руки. На полу журналист обнаружил несколько боевых патронов к крупнокалиберным пулеметам.

В этот же день съемочная группа «Известий» рассказала, как наводчик называет координаты стреляющему, а тот уже наносит удар по объектам в районе Артемовска. Как уточнялось, орудия пробивают броню укрепрайонов ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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