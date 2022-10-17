Массовые проверки таксистов начались в Уфе

В Уфе в течение пяти дней пройдут массовые проверки водителей такси. Об этом сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Проверки стартуют 17 октября и продлятся до 22 числа этого же месяца. Инспекторы будут обращать внимание на наличие водительских прав и документов, разрешающих пассажирские перевозки и перевозку багажа.

Как уточняет «МедиаКорСеть», также будет оцениваться техническое состояние автомобилей, соблюдение режима труда и отдыха человека.

Ранее в октябре на международной выставке-форуме «Дорога-2022», проходящей в Казани, был представлен модернизированный комплекс «Кибер-Шериф» для патрульных машин Госавтоинспекции. Разработчик проекта, компания «Арсенал 67», рассказал «Известиям», что «Кибер-Шериф» представляет собой сигнальную балку, в которую встроены камеры кругового обзора. Конструкция устанавливается на крышу патрульного автомобиля.