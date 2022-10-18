«Сердце» бьется: за уикенд в кино продано больше миллиона билетов

«Сердце пармы» практически не показало падения с прошлого уикенда — такого почти никогда не бывает, обычным считается снижение кассы в два-три раза. Фильм по-прежнему на первом месте по кассе со 127 млн рублей, в прошлый раз было 135 млн. Также в пятерке лидеров сразу три новинки, из которых две — российские.

Проторенным путем

Когда в прошлый уикенд «Сердце пармы» собрало 135 млн рублей, то, хотя это и было первое место по кассе, многие аналитики рынка отнеслись к сборам несколько скептически. Они напомнили, что только заявленный производственный бюджет фильма — 714 млн рублей, и это не считая затрат на продвижение, которые в данном случае тоже внушительные. Достаточные, по крайней мере, чтобы реклама «Сердца пармы» была везде и сразу бросалась в глаза. Сумму называют более 120 млн рублей. Так вот, чтобы отбить такие затраты в кинопрокате (объективно, это необязательно, но считается хорошим тоном и признаком подлинного успеха), нужно собрать около 2 млрд рублей, что вряд ли возможно. На этом фоне стартовый уикенд «Сердца» действительно казался не слишком впечатляющим.

Куда более поразительным оказался второй уикенд, минувший. 127 млн рублей — это почти те же деньги, что и в прошлый. Такого не бывает, особенно этого не может быть, когда в России, по словам руководителя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, закрылись 41% кинозалов. Потому что люди туда не ходят. Правда, стоит отметить, что закрываются не кинотеатры, а залы: мультиплексы замораживают часть пространств, чтобы сэкономить, а самих кинотеатров целиком закрылось с февраля 150 из 2,1 тыс. Так вот, поразительны не просто сборы на уровне прошлого уикенда, потому что этого можно было бы достичь, например, за счет увеличения числа сеансов. Но правда в том, что число сеансов как раз уменьшилось. Было 31 тыс., стало 24 тыс., при этом и посещаемость на сеанс, и наработка увеличились. Наработка была 4,3 тыс. рублей на сеанс, стала 5,3 тыс. рублей. Общие сборы «Сердца пармы» на данный момент составляют 316 млн рублей, это значит, что фильм уже на шестом месте по кассе среди российских релизов года. И на 12-м — среди вообще всех релизов 2022-го. Если интерес публики не снизится, то уже к концу следующего уикенда «Сердце» окажется на втором месте среди российских картин, после «Последнего богатыря», а что будет дальше, вряд ли возьмется предсказывать кто бы то ни было.

— Именно такого результата мы и ожидали, — утверждает в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Картина вышла в очень непростом информационном поле, и сейчас на ее успех работает «сарафан». Фильм гарантированно будет собирать кассу еще несколько уикендов.

Стоит также отметить, что существенно увеличилось число кинозрителей за уикенд. Оно выросло еще в прошлый раз, но теперь достигло миллионной отметки — впервые с начала июня. Конечно, отчасти в этом «виновата» низкая температура, от которой зрители побежали прятаться в теплые и уютные кресла кинозалов. Но понятно, что без «Сердца пармы» этот процесс проходил бы медленнее.

— «Сердце пармы» стало бустером — благодаря ему пришло много зрителей, которые какое-то время оставались в стороне от кинопоказа, — считает Ольга Зинякова. — Логика заключается в том, что большое кино драйвит весь рынок, теперь новинки работают в синергии.

Три богатыря

Важным для индустрии сигналом может считаться и то, что второе-четвертое места по кассе заняли новинки. Пусть все вместе они собрали около 76 млн рублей, то есть почти в два раза меньше «Сердца пармы», но они показали в целом хорошую зрительскую явку и готовность смотреть новое кино. В том числе — российское, потому что две из трех новинок — отечественные. «Иван Семенов — школьный переполох!» собрал 37 млн рублей, «Лавстори» — 23 млн, «Вершина страха» — 16 млн.

— «Иван Семёнов» сработал на семейную аудиторию, которая сейчас в целом наиболее активна: осенью походы в кино с детьми остаются наиболее популярным вариантом досуга, — комментирует конкурентные преимущества картин Ольга Зинякова. — Мелодрама «Лавстори» — легкая, молодежная картина. Их давно не было на большом экране. Безусловно, и участие Александра Петрова стало причиной хороших сборов. «Вершина страха» — остросюжетный триллер, название которого отсылает к хоррор-тематике, что помогло привлечь внимание лояльной аудитории.

Стоит сказать, что число сеансов у трех новинок в совокупности было примерно таким же, как у «Сердца пармы», так что аудиторию они всё равно привлекали не так сильно, как исторический фэнтези-блокбастер о борьбе Пермских земель за независимость от Московии и соседних ханств.

На пятом месте финишировал «долгожитель» проката — «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера, 10 млн. По сути, именно он запустил новый кинотеатральный сезон, и хотя касса фильма сейчас «всего» 212 млн рублей, то есть уже гораздо меньше «Сердца пармы», но для этой картины, у которой был минимум рекламы — и, чего там греха таить, минимум шансов на выживание в российском кинотеатральном кризисе,— каждый рубль здесь на вес золота. А посещаемость этой эстетской сказки до сих пор одна из самых высоких.