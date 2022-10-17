Старшего мастера будут судить за гибель рабочего от удара током в Карелии

В Карелии в суд передадут уголовное дело по факту гибели рабочего на предприятии от удара током. Обвинения предъявлены старшему мастеру организации.

Инцидент произошел летом 2021 года в городе Лахденпохья. По данным следствия, обвиняемый во время проведения ремонтных работ в связи с обрывом электрического кабеля не осуществил контроль за требованием охраны труда. В результате одного из сотрудников ударило током, потерпевший скончался. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Следственный комитет собрал достаточную доказательную базу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

7 октября в Новосибирске на рабочего с высоты 12-го этажа упал пакет штукатурно-клеевой смеси массой 25 кг. От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.