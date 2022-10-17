В Москве открылся 42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК

В Москве дан старт 42-му Международному студенческому фестивалю ВГИК. Первые мероприятия фестиваля начались 17 октября.

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.

Генеральный спонсор 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК — ПАО «Газпром». Компания уделяет большое внимание поддержке общественных социальных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде здорового образа жизни.

Спонсор фестиваля — Газпромбанк, который традиционно уделяет огромное внимание социальным аспектам своей работы.

В номинации «За лучшую работу звукорежиссера» победитель получит приз от киностудии полного цикла «СинеЛаб». Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» вновь вручит специальный приз в учрежденной им в 2018 году номинации «Перспектива» самому многообещающему, подающему большие творческие надежды автору.

Каждый год Международный фестиваль ВГИК становится основным творческим смотром начинающих кинематографистов, площадкой профессионального общения признанных мастеров и молодых режиссеров, актеров, сценаристов, художников, операторов, представителей других кинопрофессий. 42-й фестиваль состоится в год значимого события в мире кино — 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского, творчество которого будет представлено в специальной ретроспективе.

Традиционно фестиваль проводится в два этапа. Первый — конкурс студенческих фильмов ВГИК — пройдет с 17 по 28 октября. Этот этап пройдет по следующему расписанию:

17–22 октября — показ творческих отчетов мастерских ВГИКа, открытое обсуждение и отбор работ в программу первого этапа отборочной комиссией;

26 и 27 октября — показ работ конкурсной программы членам профессионального жюри;

28 октября — подведение итогов первого этапа и награждение победителей.

В конкурсном отборе первого этапа примут участие творческие мастерские, факультеты, кафедры ВГИКа, Высшие курсы ВГИКа и колледж кино, филиалы университета в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону. Кроме короткометражных фильмов (это основной формат фестиваля) к участию принимаются мультимедийные проекты.

Жюри российского этапа возглавит кинорежиссер Константин Буслов. В составе жюри — Миляуша Айтуганова, директор кинопрокатной структуры «Татаркино», исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино, Анастасия Корчагина, коммерческий директор по контенту IVI, президент Гильдии звукорежиссеров Алексей Бадыгов, генеральный директор студии «ШАР» Николай Маковский, художник театра и кино Сергей Февралев, народный артист РФ Владимир Климов и главный редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.

Жюри присудит призы в 13 номинациях: за лучшую работу режиссера в игровом и неигровом фильмах, за лучшую работу оператора и других. Своих призеров выберет студенческое жюри, а также зрители по всей России, для этого будут организованы показы конкурсных фильмов в регионах. Студенческое жюри возглавит режиссер Вера Васильева, победитель предыдущего фестиваля ВГИК. В жюри также вошли представители ГИТИС, Школы-студии МХАТ, Высшей школы экономики, МГУ, Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Международный конкурс (второй этап) в рамках 42-го фестиваля начнется 14 ноября и продлится до 18-го. Оргкомитет фестиваля продолжает отбор участников. Почти за месяц до начала этапа приняты 184 заявки из 30 стран. Их подали 25 киношкол, включая школы Великобритании, Германии, Бельгии, Швейцарии. Среди участников международного этапа — молодые кинематографисты Китая, Индии, стран Южной Америки и Азии. Вновь участвуют впервые присоединившиеся к фестивалю в прошлом году представители стран Африки: Кении, Уганды, Марокко, Эфиопии, Сенегала. Право представить Россию получат победители первого этапа. Наряду с зарубежными участниками вгиковцы поборются за награды в международном конкурсе.

Жюри международного этапа возглавит Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан и Международного кинофестиваля в Ташкенте. Ему будут помогать оценивать работы конкурсантов известные зарубежные продюсеры и другие деятели кинематографа.

Параллельно с киноконкурсом будет проходить 18-й Международный театральный фестиваль – это тоже традиция фестиваля ВГИК. Ведущие театральные школы России и других стран представляют на нем свои постановки. Театральные работы будет оценивать жюри в следующем составе: председатель — заслуженный артист РФ Александр Марин, Тимофей Ильевский, главный режиссер Брестского академического театра драмы, актриса театра и кино Анастасия Стежко.