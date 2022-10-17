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Эксперт объяснил влияние на рынки Азии и Европы запрета КНР на поставки СПГ

Эксперт Гулиев: европейский рынок рассчитывал на перепродажу СПГ из Китая
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Фото: TASS/Julie Rogers
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Европейский рынок рассчитывал на перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) из Китая. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» 17 октября заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев, комментируя сообщение Bloomberg о том, что в КНР предписали госкомпаниям прекратить поставки СПГ в Европу и Азию.

Эксперт напомнил, что китайские госкопании PetroChina Co, Sinopec и ряд других перепродавали объемы, которые у них были, потому что у них есть контракты с крупнейшими поставщиками СПГ, включая США, а также осуществляли поставки с целью дополнительного заработка.

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Механизмы таких расчетов будут расширяться

«Но сейчас, скорее всего, Китай решил перестраховаться перед отопительным сезоном, потому что не хочет проблем с этим внутри страны и видит, какие политические волнения происходят в ряде европейских стран с увеличением цен на коммунальные услуги, что вызвано как раз увеличением цен на природный газ. Поэтому Китай решил направить эти объемы на внутренний рынок», — объяснил он.

Гулиев отметил, что в Европе сообщили о заполненных подземных газовых хранилищах сверх того показателя, что планировался изначально. Однако, несмотря на это заявление, такой уровень энергоресурса рассчитан не на весь отопительный сезон.

«Через определенное время опять нужны будут дополнительные объемы и здесь уже будет проблема с теми объемами, которые шли через Китай», — сказал он.

В то же время, по словам эксперта, запрет в КНР о перепродаже СПГ странам Азии не создаст такой большой проблемы для азиатских рынков.

О том, что власти Китая запретили крупным государственным компаниям перепродавать СПГ, Bloomberg написало 17 октября. В агентстве считают, что сокращение поставок из Пекина может ограничить запасы Европы и обострить в европейских странах энергетический кризис в случае холодной зимы. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила подождать «творческих» комментариев главы евродипломатии Жозепа Борреля после такого решения в КНР.

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