Житель Саратова лишился больше 500 тыс. рублей из-за мошенников

В Саратове 52-летний мужчина пострадал от действий телефонных мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он заявил, что со счетом саратовца якобы происходят подозрительные операции. Собеседник предложил мужчине оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Саратовец оформил заем через мобильное приложение. Затем мужчина снял средства через банкомат и отправил на посторонний счет 520 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают, что сотрудники банков никогда не просят клиентов оформить кредит или перевести средства на какой-либо счет.