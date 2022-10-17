Министр обороны Резников заявил о нежелании Украины сохранять нейтральный статус

Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил в понедельник, 17 октября, что Украина точно не останется страной с нейтральным статусом.

«Украина точно не останется нейтральной, лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евро-атлантическую интеграцию закреплен в конституции Украины, а недавняя подача заявки относительно членства является выражением настроений свыше 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности», — высказался Резников в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

4 октября в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили о получении генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявки от Украины на вступление в альянс. Зеленский 30 сентября сообщил, что Киев подал заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он также уточнил, что страна якобы соответствует требованиям альянса к участникам и неформально уже входит в организацию, подчеркнув, что «де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что подача Киевом заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

7 августа сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель назвала ошибкой то, что Запад не отказался от нейтрального статуса Украины.

Неделей ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал ошибки украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, Киеву следовало отказаться от Крыма, а также заявить, что не собирается вступать в НАТО. Трамп заявил, что в таком случае Украина смогла бы договориться с РФ.

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