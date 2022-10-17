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Минюст ФРГ оштрафовал Telegram на €5,1 млн

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало мессенджер Telegram на €5,1 млн за нарушение требований закона NetzDG (Закон о защите прав в Сети). Об этом 17 октября говорится в заявлении ведомства в соцсети.

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«Администрации мессенджеров и социальных сетей несут особую ответственность за принятие мер против разжигания ненависти и призывов к насилию на платформах», — отметили в ведомстве.

Всего в отношении сервиса вынесены два штрафа.

Мессенджеры обязаны создавать системы подачи и рассмотрения жалоб на сообщения пользователей о преступном содержании постов, добавили в минюсте ФРГ. Закон NetzDG регулирует процесс рассмотрения жалоб со стороны пользователей соцсетей и обязывает платформы иметь в Германии представителя, который был бы уполномочен принимать и вручать соответствующую документацию.

Как подчеркнул федеральный министр юстиции Марко Бушманн, законы Германии распространяются на все соцсети и мессенджеры.

«Я рад, что наша последовательная приверженность продвинула нас еще на один шаг вперед», — добавил он.

19 августа сообщалось, что поисковые системы начнут информировать российских пользователей TikTok и Telegram о нарушении компаниями требований законодательства РФ. В Роскомнадзоре отметили, что вышеперечисленные компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные ФЗ № 236 («О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ»).

Меры будут действовать до тех пор, пока компании полностью не устранят нарушения.

16 августа суд Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram еще на 7 млн рублей за отказ удалить экстремистские каналы. Ранее в тот же день суд оштрафовал сервис на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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