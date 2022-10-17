Поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание с 30 октября

С 30 октября поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перейдут на зимнее расписание. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Сезонные корректировки проводятся два раза в год с учетом изменения пассажиропотока, связанного в первую очередь с дачным сезоном», — приводит сообщение компании «Москва 24».

Изменения в расписании будут касаться только тех поездов, востребованность которых с наступлением холодов значительно снижается.

Так, маршруты четырех поездов и периодичность движения двух поездов изменятся на Павелецком направлении МЖД, кроме того, четыре поезда будут отменены, пишет агентство городских новостей «Москва».

На Савеловском направлении МЖД отменят две электрички выходного дня.

На Курском направлении изменится периодичность движения пяти поездов, три поезда отменят, один изменит маршрут следования.

Семь электричек будут отменены на Казанском направлении, у двух изменится периодичность движения. На Горьковском направлении один поезд отменят, еще у одного изменится периодичность движения. Частично расписание изменится на Горьковском направлении с 18 октября из-за проведения ремонтно-путевых работ, сообщает сайт kp.ru.

В компании добавили, что актуальное расписание движения поездов доступно на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», пишет РИАМО.

Как сообщает телеканал «360», ЦППК перевезла с начала 2022 года 403 млн человек. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными стали поезда Ярославского направления, на которых проехали более 77 млн раз. Также в тройке лидеров оказались Казанское и Курское направления, где пассажиропоток составил 60 и 49 млн соответственно.

В конце сентября в Московской области завершили реконструкцию платформы № 1 станции Кабаново Горьковского направления. Платформа находится в Орехово-Зуеве. Так, на платформе обновили фундамент, а также плиты перекрытия, установили новую инфраструктуру.