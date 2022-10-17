В Таджикистане устанавливают причастность граждан к теракту на полигоне в Белгороде

Власти Таджикистана проверяют сообщения о причастности граждан страны к теракту на полигоне в Белгороде. Об этом заявила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

«Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту», — приводит сообщение ведомства в понедельник, 17 октября, «РИА Новости».

Ранее в этот день губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о гибели жителей региона на полигоне под Белгородом.

15 октября Минобороны РФ сообщило о теракте на одном из полигонов Западного военного округа в Белгородской области. Согласно имеющимся данным, злоумышленники начали стрельбу в ходе занятий по огневой подготовке добровольцев.

В результате 11 человек из личного состава получили смертельные ранения, еще 15 пострадали и были доставлены в медучреждения для оказания квалифицированной помощи. Оба террориста были уничтожены встречным огнем.

На следующий день было возбуждено уголовное дело. Военными следователями выясняются все обстоятельства случившегося.