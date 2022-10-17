В работе сервисов Qiwi произошел кратковременный сбой

Платежный сервис Qiwi сообщил о кратковременных проблемах с доступностью некоторых услуг. Объявление об этом в понедельник, 17 октября, появилось в мобильном приложении сервиса.

Во всплывающем сообщении говорилось об обнаружении проблемы, затрагивающей сервисы. Причины сбоя не уточнялись. Qiwi заверял, что платежи и переводы дойдут до адресатов после восстановления работы сервисов.

«После непродолжительного сбоя в работе сервисов Qiwi у части клиентов, работа сервисов полностью восстановлена», — сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Утром 17 октября компания Metro Cash & Carry сообщила о временной приостановке своих торговых центров и интернет-магазинов из-за технического сбоя. Позднее работа магазинов была возобновлена.

В настоящее время торговые центры Metro работают в штатном режиме. Причины сбоя устанавливаются.