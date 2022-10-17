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Мирный житель погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке погиб мирный житель. Об этом 17 октября сообщается в Telegram-канале штаба теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрелов со стороны ВФУ на текущий момент в Донецке убит один мирный житель, семь человек получили ранения», — говорится в сообщении.

В частности, ранения при обстреле боевиками Киевского района Донецка получила женщина.

Власти города призвали его жителей не выходить из помещений без необходимости.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала эскалации конфликта погибли 480 мирных жителей, в том числе 23 ребенка. Еще 78 человек подорвались на противопехотных минах «Лепесток».

Использование мин «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения этих мин украинскими военными в Донбассе были направлены Россией в ООН.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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