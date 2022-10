Скончалась американская певица Джойс Симс

Американская певица Джойс Симс умерла на 64-м году жизни, причины смерти не уточняются. Об этом 16 октября сообщил портал Deadline со ссылкой на семью исполнительницы.

Симс родилась 6 августа 1959 года в Рочестере, штат Нью-Йорк, и жила в Нью-Джерси со своим мужем Эрролом и двумя детьми.

Музыкальный хит Симс «Come Into My Life», выпущенный в 1987 году, попал в десятку лучших песен в США и Великобритании. Исполнительница также известна такими произведениями, как All and All, Lifetime Love, Walk Away и Looking for a Love. Семплы композиций певицы звучали в треках Снуп Догга, Энджи Стоун и Рэнди Кроуфорд.

Ранее, 5 октября, на 88-м году жизни в Риме скончалась итальянский модельер Франка Фенди. Она вместе с четырьмя сестрами многие годы определяла стратегию развития дома моды Fendi. Компанию основали их родители в 1925 году. В начале 1950-х руководство взяли на себя пять сестер: Паола, Анна, Карла, Альда и Франка.