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Аналитик рынка ресурсов описал механизм контроля цен на газ в Евросоюзе

Аналитик рынка ресурсов Демидов рассказал о механизме контроля цен на газ в Евросоюзе
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Евросоюз планирует закупать около 15% объема от общего потребления газа через одного покупателя, что позволит минимизировать конкуренцию и сдержать рост цен. Такой механизм планируется ввести на один квартал, в период пикового потребления. Об этом международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал в понедельник, 17 октября.

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Механизмы таких расчетов будут расширяться

По словам эксперта, Европа пытается перед началом сезона пикового потребления оградиться от волатильности цен на газ и ограничить потолок.

«Планируется обязать весь ЕС закупать определенные объемы газа совместно, через одно окно. Предполагается, что этот объем составит не менее 15% от общего потребления в пиковый сезон. Таким образом удастся убрать конкуренцию между покупателями», — сказал Демидов в беседе с Lenta.Ru.

Он допустил, что механизм будет работать один квартал, во время пикового потребления, а в следующем году нужно будет разрабатывать новые схемы.

Также аналитик добавил, что на данный момент цены на газ находятся на отметке около $1,4 тыс., а к декабрю они вырастут и будут держаться в пределах $2–3 тыс. в зимний сезон.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что в связи с энергетическим кризисом Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ.

По данным издания, планируется установить максимальную стоимость всего импортируемого газа, в рамках которой страны Европы смогут совершать операции. По мнению авторов инициативы, идея позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ, передает НСН.

По данным издания, из-за того что европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса, разработка плана вызвала ряд серьезных трудностей, сообщается на сайте kp.ru. В частности, как утверждают некоторые официальные лица ЕС, «среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены» и они считают, что «ограничения в различной степени затронут заинтересованные стороны». Согласовать данные меры планируется на заседании Евросовета 20–21 октября в Брюсселе.

Ранее, 14 октября, вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на то, что Евросоюз не будет вводить лимит цен на закупаемый газ, отметив, что это может вызвать противоположный эффект.

27 сентября журналист газеты Die Welt Томас Штраубхаар заявил, что введение лимита цен на российский газ обернется для Европы опасными последствиями. По его мнению, ограничение цен подрывает основы устоявшегося рыночного механизма и может привести к постоянному дефициту.

О том, что министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России, сообщалось в начале сентября. Как заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

В ответ министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ, Россия будет поставлять энергоресурсы в дружественные страны.

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он указал на то, что административным путем в сфере экономики и мировой торговли ничего решить нельзя. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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